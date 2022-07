Menubänd Spice Girls tuleb taas kokku: koos tähistatakse Ginger Spice'i 50. juubelit

Laulja Geri Horner tähistab paari kuu pärast oma 50. sünnipäeva ja ta on oma uhkele pidupäevale kutsunud kõik oma kunagised bändikaaslased - Emma Buntoni, Mel B, Victoria Beckhami ja Mel C. Viisik peaks Horneri sünnipäeval esimest korda pärast Londoni olümpiamänge 2012. aastal taas esinema täiskoosseisus, vahendab Daily Mail.

Horneri sünnipäevaga kursis olev allikas sõnas, et pidupäev tuleb imeline. „See on uhke üritus, mille teema on ajatu elegantsus. Paljud Geri ja ta abikaasa Christiani kuulsustest sõbrad on seal ja Geri on peole kutsunud kõik vürtsitüdrukud, nende seas ka Victoria,“ teadis allikas rääkida. Uhke sünnipäev peetakse kaunis mõisas Oxfordshire'is, mis on mugavalt Victoria ja tema abikaasa David Beckhami Cotswoldsis asuvast mõisast vaid kiviviske kaugusel.

„Tüdrukud ei jõua taasühinemist ära oodata ja nad plaanivad kõik viiekesi laulda sünnipäevalaulu. Nad tahavad ka ühiselt ühe loo laulda, tõenäoliselt on selleks „Wannabe“. Ühe vürtsitüdruku 50. juubel on suur asi ja nad tahavad seda tähistada suure pauguga. Pärast kümneaastast pausi on kätte jõudnud perfektne aeg taas ühiselt esineda,“ sõnas allikas.

Üks bändi lauljatest, Mel C, lootis juba 2021. aasta detsembris, et bänd esineb peagi taas viiekesi. „Me räägime sellest pidevalt, see on alati meil plaanis olnud,“ sõnas ta tollal.