Uhke tiitel! Majandusajakiri Forbes kuulutas popstaar Rihanna maailma noorimaks naismiljardäriks

Ajakiri Forbes annab igal aastal välja Ameerika kõige rikkamate naiste nimekirja, kes on oma varanduse ise teeninud. Juunikuus selgus, et selle tiitli on pälvinud muusik Rihanna, kes on loonud oma kosmeetikafirma Fenty Beauty, vahendab ABC News.

2019. aastal nimetas Forbes kõige nooremaks ise oma varanduse teeninud miljardäriks tollal 21-aastase Kylie Jenneri, kes möödus oma tiitliga Mark Zuckerbergist. Facebooki looja oli selle tiitli saanud siis, kui oli 23 aastat vana. Hiljem võttis Forbes Jennerilt tiitli ära, väites, et tõsielustaar ja ettevõtja oli oma miljardäri staatust kinnitavate finantsdokumentidega vassinud ja valeandmeid esitanud. Jenner võitles väidetele koos oma advokaatidega vastu ning lausus, et hoopis Forbes eksib oma andmetega. Tuntud äriajakiri aga kinnitas, et nad tegid põhjaliku uuringu ning dokumentide järgi pole Jenner ikkagi miljardär.

Forbesi järgi on Rihanna varandus lausa 1,4 miljardi suurune ja enamiku sellest on ta teeninud oma muusikaga. Lauljannal on olnud mitmeid Billboardi muusikaedetabelis kõrgeid kohti saavutanud hitte, näiteks „Umbrella“ ja „Rude Boy“. Samuti on Rihannal mitmeid ärilisi ettevõtmisi – ta on oma kosmeetikafirma Fenty Beauty tegevjuht ja kaasasutaja ning juhib seda koos luksuskaupade firmaga LVMH.

Fenty Beauty sai tohutult kuulsaks 2017. aastal, kuna tuli turule mitmekülgse jumestuskreemide toonivalikuga – naised üle maailma kiitsid popstaari ja laususid, et tema 40 erinevast jumestuskreemi toonist leiab igaüks endale sobiva. Nüüd pakub bränd oma klientidele lausa 50 erinevat tooni jumestuskreemi ja seda nimetatakse iluvaldkonna revolutsiooniks. Samuti viis Fenty Beauty tähelepanu sellele, et iluvaldkonnas pole piisavalt mitmekesisust ja erinevaid tooteid kõikidele nahatoonidele.

Rihannale kuulub ka 30 protsenti tema Savage x Fenty pesukollektsioonist, mis teenis 2020. aastal Forbesi järgi lausa 550 miljonit dollarit tulu. Lauljanna on panustanud ka nahahooldustoodete sarjale Fenty Skin, mis tuli turule aastal 2020, ning 2019. aastal tuli Rihanna koos LVMH firmaga välja oma riidekollektsiooniga. Kaks aastat hiljem anti ühiselt teada, et koostööga ei jätkata ja äri pannakse kinni. Popstaar on varem öelnud, et tema raha ei ole mõeldud talle, vaid see on alati olnud viis, kuidas ta kedagi teist saab aidata.