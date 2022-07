FOTOD | Kolleegid, lähedased ja vanad sõbrad saatsid legendaarse Toomas Kirsi viimsele teekonnale

Toomas Kirss töötas aastatel 1984–1995 Eesti Televisiooni režissöörina, alates 1995. aastast teleprodutsendi ja režissöörina. Ta on tootnud ja lavastanud telesarjad „Miss Marple“ (peaosas Ita Ever), „Salmonid“ (peaosas Ita Ever, Andrus Vaarik, Merle Palmiste, Guido Kangur, Kersti Kreismann), „V.E.R.I.“ (peaosas Rita Rätsepp, Margus Prangel), „Waba Riik“ (peaosas Mait Malmsten), „Kired“ (peaosas Merle Palmiste ja Ivo Uukkivi), „Kelgukoerad“ (peaosas Ivo Uukkivi ja Mait Malmsten, hilisemas versioonis Juhan Ulfsak ja Taavi Eelmaa), „Pilvede all“ (peaosas Elisabet Reinsalu ja Inga Lunge), „Üheotsapilet“ (peaosas Klaudia Tiitsmaa), „Kartulid ja apelsinid“ (peaosas Elisabet Reinsalu).