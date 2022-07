Sel nädalal tähistanuks ta 41. pulma-aastapäeva, kuid tema abikaasa Benno lahkus meie seast maikuus. „Alguses oli ikka jube. Artisti elu on ju selline, et ega päevad pole vennad. Kui sa lähed ikkagi lavale, ei ole see tuju alati nii hea olnud. On paremad ja halvemad päevad meil kõigil olnud. Aga kui sa lähed lavale ja tõesti, muusika on see, mis teeb tuju rõõmsaks,“ rääkis Veski.