Napikas! Modell Bella Hadid kaotas oma passi ja oleks peaaegu Pariisi moenädala sõule hiljaks jäänud

25-aastane Bella postitas Instagrami Pariisi jõudes mitu kuuma klõpsu ja paljastas, milline tihe ajagraafik tal Prantsusmaa pealinna jõudmiseks oli. Ta selgitas, et ta poleks peaaegu jõudnud tuntud luksusbrändi Balenciaga 51. kõrgmoe kollektsiooni lavale, et modellitööd teha, vahendab Entertainment Tonight.

Bella Hadid on edukas modell, kes on juba mitu aastat moelavasid vallutanud. Näiteks on ta osalenud korduvalt pesufirma Victoria's Secret moeetendustel, mille modelle kutsutakse ingliteks. Enne lavale minekut läbivad inglid spetsiaalse treeningu, et laval eriti head välja näha. Pesubränd Victoria's Secret palkab tihti lavale kõndima kuulsuseid ning peale Bella on pesu reklaaminud teiste seas ka Kendall Jenner ja Winnie Harlow.