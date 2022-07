Elon Musk sai oma ettevõtte tegevjuhiga salaja kaksikud: nüüd on mehel üheksa last

Selle aasta aprillis esitasid Elon Musk ja Shivon Zilis kohtule dokumendid, et mullu novembris sündinud kaksikud saaksid oma isa ehk Muski perekonnanime. Kaksikute vanemad soovivad, et laste keskmiseks nimeks oleks Shivoni perekonnanimi Zilis, vahendab News Sky. Ameerikas Texases asuva kohtu kohtunik kiitis otsuse heaks kuu aega pärast dokumentide esitamist.

Nüüd on Muskil juba üheksa last. Viis nendest sai ta oma endise abikaasa Justine Wilsoniga ja kaks Kanada lauljanna Grimesiga. Zilis sünnitas kaksikud, kelle sugu ei ole veel teada, novembris vaid paar nädalat enne seda, kui Grimes ja Musk said ühise lapse surrogaadi abiga. Tollal olid Musk ja Grimes väljaande Page Six andmetel „pooleldi lahus“.