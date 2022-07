Näitleja Brad Pitt paljastas, et kannatab haruldase terviseprobleemi all: mul on piinlik selle pärast

Pitt nimetab ise oma haigust häbiväärseks ja usub, et kannatab prosopagnoosia all, mis on aeg-ajalt esinev seisund, mis põhjustab näopimedust. Selle sündroomi all kannatava inimese aju pole võimeline eristama suhtluskaaslaste või meedias silmatud inimeste näojooni.

Häire diagnoosimine on äärmiselt keeruline, kuna prosopagnootikud on haigust põdenud enamasti juba sünnist saati, mistõttu nad enamasti ei anna endale isegi aru, et teistel inimestel on võime inimesi näojoonte alusel eristada. Kummalisele haigusele pole praegu teadaolevalt mingisugust vähegi tõhusat ravi.

Brad rääkis ajakirjale GQ antud intervjuus, et näopimedust pole tal kunagi ametlikult diagnoositud. Ta lisas, et tal on keeruline mäletada uusi inimesi sotsiaalsetes olukordades, eelkõige pidudel. Pitt tunneb oma haiguse pärast piinlikkust ja kardab, et ta võib sellepärast tunduda eemalolev, kättesaamatu ja endassetõmbunud. „Keegi ei usu mind! Ma tahan tutvuda inimesega, kellel see häire samuti on,“ ütles ta intervjuus ajakirjanik Ottessa Moshfeghle, kui too paljastas, et tema abikaasa usub, et kannatab sama terviseprobleemi all.

See ei ole esimene kord, kui Pitt on rääkinud, et tal on arvatavasti prosopagnoosia, vahendab The Sun. „Nii paljud inimesed vihkavad mind, sest nad arvavad, et ma ei austa neid,“ ütles Brad 2013. aastal. „Ma ei tunne nägusid ära ja ometi tulen ma sellisest kunstilisest valdkonnast. Ma lähen arsti juurde ja lasen tal mu haiguse kindlaks määrata,“ sõnas Pitt intervjuus.