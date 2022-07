KLÕPS | Mis asi see veel on? Kim Kardashian kandis eriti kummalist näomaski

Kõvast materjalist näomask nägi välja nagu tagurpidi kiiver ja takistas Kimil söömist. Õhtusöögi käigus viskas naine ise ka oma maski üle Instagramis nalja ja toksis seda kahvliga - ta tahtis näidata, et maskiga tõepoolest süüa ei saa.

Ka Kimi õe Kourtney Kardashiani sõbranna Sarah Howard kahtles staari moevalikus. „Kuidas sa selle maskiga süüa saad, Kimberly!?“ küsis ta pildi kohta kommentaarides. Teised naljatlesid, et Kim näeb välja nagu muusikaduo Daft Punk.

Kim on varem öelnud, et ta on moe nimel kandma ükskõik mida, vahendab Daily Mail. Näiteks kandis Kardashian eelmise aasta Met Gala peol pealaest jalatallani Balenciaga loomingut ja teda võrreldi Harry Potteri filmidest tuntud koletiste dementoritega.