Tohoh! Prints Harry kaebas Briti valitsusasutuse kohtusse, kuna talle ei tagatud politseikaitset

Ajakirja Town and Country Magazine andmetel viidi istungi avalik osa neljapäeval lõpule ning kohtunik on öelnud, et teeb kohtuasjas otsuse kuu lõpuks. Sussexi hertsog algatas jaanuaris kohtumenetluse pärast seda, kui Briti valitsusasutus Home Office, mis vastutab immigratsiooni, turvalisuse ja korra eest Suurbritannias, tegi otsuse, et prints Harry perele ei anta riigis viibimise ajaks isiklikku politseikaitset. Spetsiaalset turvamist kaalutakse iga juhtumi puhul eraldi ja asutus jõudis järeldusele, et Harry seda külastuse ajaks ei vaja.

Harry on korduvalt palunud kohtult Home Office'i otsusele õiguslikku hinnangut. „Suurbritannia jääb alatiseks Harry koduks ja riigiks, kus ta tahab, et tema abikaasal ja lastel oleks turvaline olla,“ ütles printsi esindaja selle aasta alguses. Ta lisas, et Harry päris turvariski „sünnist saati“ ja tema perekonda on ähvardanud näiteks neonatsid ja teised äärmuslased. Californias on perekonnal oma turvameeskond palgatud. „Kuigi prints Harry roll kuninglikus peres on muutunud, on ta profiil kuninglikuna siiski olemas. Alles on oht talle ja tema perele,“ sõnas printsi esindaja.