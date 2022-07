Kommersant kirjutab oma artiklis, et pärast Nõukogude Liidu lagunemist kadus Tõnis Mägi Venemaa lavalaudadelt ning esines kolmekümne aasta jooksul vaid paar korda kohalikus televisioonis. Siis, kui Ukrainas algas sõda, heitsid paljud Vene kultuuri ja keele kõrvale – Venemaa lausa „tühistati“. Just sellel keerulisel andis Mägi välja venekeelsete lauludega albumi „Romantika“ ning intervjuus ajakirjanikule Boriss Barabanovile rääkis Mägi lähemalt, miks album just nüüd ilmus.