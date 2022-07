Näitleja Merle Palmiste sarjas „Õnne 13“ mängimisest: kui mulle ettepanek tehakse, võtan väikese mõtlemisaja

Raadio 2 eetris uuriti Palmistelt esmalt, kui palju ta ise Eesti teleseriaale jälgib ning mis oleks näitlejanna unistuste sari, kus ta tahaks kaasa lüüa. Merlele pakuti välja, et ta võiks näidelda ETV populaarses sarjas „Õnne 13“. „Ma arvan, et ma olen ainukene või üks väheseid Eesti näitlejaid, keda ei ole kunagi „Õnnesse“ kutsutud ja ma ei ole „Õnnes“ mänginud,“ ütles Palmiste selle peale. Põhjust, miks ta pole tuntud sarjas veel oma rolli teinud, ei osanud näitlejanna välja tuua. Ta sõnas, et teda võib saatesse kutsuda, kuid alati on võimalus rollist keelduda.

Veel uuriti tuntud lavatähelt, mis oleks tema unelmate roll ja milline roll oleks just see, mida Palmiste sooviks veel mängida. „Huvitavaid rolle, kus on tegelasel arengukaar, kus tegelasega midagi juhtub, muutub ja ta peab sind isiklikult ka puudutama, need on head rollid,“ kommenteeris Merle rolle, mis talle pinget pakuvad.