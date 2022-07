Kim Kardashian kandis kleiti, mis avaldas austust Madonna paljastavale välimusele

Balmaini moelooja Olivier Rousteing lõi Kim Kardashianile eksklusiivse välimuse, mis on inspireeritud Madonna ikoonilisest 1992. aasta disainist. Kardashiani liibuval kleidil on nahavärvi pihik, mis on tehtud nii, nagu näeks tema paljast ihu. Kleit on austusavaldus popkuningannale endale Madonnale, kes kandis sarnast kleiti, vahendab The People.