„Me pole sellist kompotti varem proovinud!“ Cartoon avaldas koos Bedwettersiga uue loo „I’m Not Alright“

„Me pole sellist kompotti varem proovinud, see lugu kuidagi ise formuleerus ennast selliseks,“ räägivad Järvesaar ja Teppand. „Lisasime koguaeg uusi asju, võibolla isegi liiga palju, aga lugu ennast kuulates on selline tunne, et päris mõnus sai! Öeldakse, et less is more, aga siin loos on kindlasti more is more,“ muhelevad muusikud. „I’m Not Alright“ ilmus prantsuse plaadifirma Dancing Dead alt ühes animeeritud muusikavideoga, mille autoriks on kollektiivide andekas sõber Reimo Õun.