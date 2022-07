Nagu Kate, nõnda ka Pippa: hertsoginna õde soovib samuti maale elama minna ja ostis 15 miljoni naelaga uhke maakodu

Pippa on koos oma pankurist abikaasaga otsustanud, et ka nemad soovivad ülejäänud perele järgneda ja on ostnud endale uhke maja Berkshire'is. Paar ostis oma suursuguse maja lausa 15 miljoni naela eest ning luksuslikku majja kolimine ei saaks pere jaoks tulla paremal ajal - Pippa ootab oma kolmandat last, kes peagi sündima peaks, vahendab Daily Mail.

„Pippa ja ta perekond on väga rõõmsad. See on nende jaoks väga põnev aeg elus. Nad ootavad väga, et saaksid Pippa vanematele lähemal elada,“ teadis peret tundev sõber rääkida. Kate'i õe uus kodu asub nende vanemate majast 20-minutilise autosõidu kaugusel. William ja Kate kolivad aga samasse piirkonda ühte kuningliku pere residentsi ja nende lapsed hakkavad sealses erakoolis käima juba septembris. Varem elasid William ja Kate Londonis, mis jääb nende uuest elukohast pea 85 kilomeetri kaugusele.

Pippa ja tema abikaasa luksuslikus majas on lausa 30 erinevat tuba ja piisavalt ruumi lastele õues mängimiseks. Krundi lähedalt läheb mööda jõgi ja Pippa plaanib hakata kasvatama oma köögivilju ja paneb püsti oma kasvuhoone.

Pippa abiellus oma abikaasa James Matthewsiga 2017. aastal ja neil on juba kaks last - poeg, kes on 3-aastane ja tütar, kes on peagi 1,5 aastane.