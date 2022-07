Saatejuht Jürgen Fogel eitab ahistamisskandaali: tean, et midagi sellist ei juhtunud

„Mul ei ole midagi varjata, tean, et seal midagi sellist ei juhtunud,“ ütleb Jürgen, kelle sõnul ei murdnud ta Maritit diivanile pikali ega teinud talle WCs sündsusetuid ettepanekuid. „Need väited ei vasta tõele,“ ütleb ta rahulikul häälel. „Mina nägin hoopis, et Marit oli Tõnis Sarapiga (Kanal 2 saatejuht ja muusik – toim.), kellega ta tantsis ja suudles.“

Jürgeni sõnutsi tantsis Marit ka temaga ja püüdis teda suudelda. „Siis vahepeal istusime diivani peal. Ja vahepeal ta käis Tõnisega ära ja tuli tagasi. Mingisugust seksuaalset ahistamist ei ole olnud,“ jääb ta endale kindlaks. Jürgen ei teadnud enda sõnul ka midagi selle kohta, et Marit on pöördunud politseisse. Ta ütleb, et politseist pole temaga ühendust võetud: „Ma ei oska seda kommenteerida. Mina ei ole politseile ütlusi andnud.“

Jürgeni väitel on Maritil hoopis suured probleemid oma abikaasa Erik Rattasepaga. „Mina kuulsin seda peol, keegi rääkis, et Marit ei tohtinud üldse sinna peole tulla, et abikaasa takistas tal sinna minemast ja et tal olevat väga sassis suhted abikaasaga ja ta tahab sellest abielust väljuda,“ sõnab telestaar. „Mulle isiklikult tundub, et Marit on vist suhtes selle Tõnis Sarapiga ja püüab seda varjata. Ta suudles mind tantsimise ajal, ja ka Tõnist. Marit käis korra siin ära, käis korra seal ära ja mina olen patuoinaks tehtud,“ kommenteeris Jürgen olukorda.