Beatrice'i süda on võidetud: ärinaise uus kallim on Laur Laja

Beatrice Fenice'i (52) uueks kallimaks on salapärane Laur Laja, kelle kohta palju informatsiooni ei leidu. Mehe Facebooki kontol võib näha neist paari ühist pilti ning armsad pildid paarist on üleval ka Beatrice'i Instagrami kontol.

Enne Lajaga suhtesse astumist oli Beatrice abielus 10 aastat kunstnik Ed Labetskiga. Nad lahutasid oma abielu 2020. aasta oktoobris. „Meil oli palju aastaid hästi rahulik ja komfortne suhe, aga see muutus. Poolteist aastat tagasi otsustasime, et proovime veel... Aga käisime oma teekonna läbi ja olen ka varem öelnud, et minu jaoks kestab partnerlus teatud ajast teatud ajani. Ja siis peab minema edasi, sest mõlemal on vaja veel midagi elus ära teha. Otsustasime, et on vaja teineteisest lahti lasta,“ lausus Beatrice tollal.