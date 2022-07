VAHVA KLÕPS | Sanna Marin naudib suve täiel rinnal! Peaminister võttis Soome suurimast rokifestivalist viimast

Ruisrock on rokifestival, mis toimub igal aastal Soomes, Turus Ruissalo saarel. Üritus asutati 1970. aastal ning seega on tegu on vanuselt teise rokifestivaliga Euroopas. Tänavu osales pidustustel ka Soome peaminister Sanna Marin, kes jäi kaamera ette eriti vinges kostüümis.