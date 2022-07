„Euroopa lennujaamad on ülerahvastatud. Üks nipp on kasutada fast track’i (võimaldab vältida üldist järjekorda – toim.) – osta see juurde. Säästab aega ja närve. Samuti on oluline, et oleks kindlustus, ilma selleta enam ei saagi. Me vaatame veebilehelt Reisitargalt.vm.ee igaks juhuks ka sihtkohariigi võimalikud piirangud üle, see on juba COVIDi ajast külge jäänud. Takistusi ja halbu üllatusi polegi olnud. Pigem oleme juba end enne reisi häälestanud selleks, et tuleb kannatlikum olla ning et naeratades ja viisakas olles on uksed rohkem lahti,“ räägib Gerli.