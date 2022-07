Muusik Toomas Uibot kiusati lapsepõlves: tundub, et mina pääsesin isegi kergelt võrreldes sellega, mis toimub praegu

Toomas Uibo tunnistab, et tema lapsepõlv polnud kergete killast ning ta sattus koguni kivirahe alla. „See on teema, mis puudutab väga paljusid inimesi, kes avalikkuse ette satuvad,“ räägib laulja. „Mina ei ole siin kahjuks erand. Mulle tundub, et mina pääsesin isegi kergelt võrreldes sellega, mis toimub praegu, kus inimesi on lihtsam netiavarustes üles leida.“