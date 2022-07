Kristiina Ehin oma abikaasast: Silveriga koos paistab ka kõige jubedama ilmaga päike

„Silveriga koos paistab ka kõige jubedama ilmaga päike,“ kirjeldab Kristiina Ehin oma abikaasat Silver Seppa. „Tal lihtsalt on selline olek, selline maandatus ja hingelaad, mis on rõõmsameelsuse poole kaldu. Tema klaas on pooltäis mitte pooltühi ja ta silmad näevad inimestes head.“

Ehin usub, et Silveril on maapoisi loomulikkust ja loodustunnetust, mis ei lepi kitsukeste linnakorterite, linnaelu anonüümsuse, vingu ja masinamüraga. „Tema hing vajab avarust ja suure ilma tuuli, tema kõrvad on linnulaulu, põlispuude sahina ja merekohinaga harjunud ja väga valivad helide suhtes,“ räägib poeet ja lauljanna. „Ta on suurepärane suurlinnades orienteeruja, lahe reisikaaslane ja väga ettevõtlik.“

Ehin tõdeb, et naudib väga koos Silveriga esinemist. "„Ta maandab omal muhedal moel seda pingestatust, mida luule mõnikord loob,“ selgitab naine. „See kirjanduse ja muusika kava, mis meil tekib, on igakord isemoodi ja selles on ruumi improvisatsioonile.“