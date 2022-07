NUNNU FOTO | Rootsi printsess Sofia avaldas suvise perepildi: väikesed printsid võitsid rahva südamed!

Printsess Sofia hoiab süles paari esmasündinut, prints Alexandrit (6). Väikevennad Gabriel (4) ja Julian (1) on isa süles. Fotolt on näha, et perekond tunneb end vabalt. Ainus, kes päriselt ka kaamerasse vaatab on prints Carl Philip. Sofia pilk on suunatud Gabrielile, kes parasjagu lilledega askeldab, nõnda ka Alexandril.