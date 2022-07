VIDEO | Ärev olukord Soome muusikafestivalil: inimesed pidid kontserdilt põgenemiseks ronima üle aia

Nimelt pandi Ramses II populaarsel muusikafestivalil esinema kõige väiksemale lavale, kuid tema esinemine osutus oodatust populaarsemaks. See tähendas seda, et väiksele alale kogunes suur rahvamass ning pühapäeval aset leidnud kontsert sai lõpu keset laulu. Inimesed, kes kartsid oma turvalisuse pärast, hakkasid tormama väljapääsu suunas või ronisid üle aedade.

Iltalehti andmetel said mitmed inimesed vigastada ning kohapeal ei olnud turvamehi, kes oleks rahvamassi üritanud korrale kutsuda.

Korraldajate esindaja Mikko Niemelä selgitas Ilta-Sanomatele antud kommentaaris, et antud alale pidigi mahtuma ainult mõnituhat inimest, kuid meesartisti populaarsus üllatas korraldajaid. Nimelt olevat Ruisrocki täielik kava tehtud valmis juba mitu kuud tagasi ning pärast seda on Ramses II populaarsus märgatavalt tõusnud.

„Jah, esinemine oli peatamise hetkeks kestnud juba mõnda aega. Me langetasime sellise otsuse, sest nägime, kui palju inimesi oli lõpuks kogunenud,“ kirjeldas ta asjade käiku. Ramses II ei hakanud lavale ka hiljem naasma, sest korraldajate arvates polnud olukord veel täielikult turvaline.

Artist ja tema meeskond mõistsid korraldajate otsust, kuid Ramses II andis sotsiaalmeediasse tehtud postituses mõista, et ta on piisavalt populaarne artist, et tema koht ei ole festivalide väikestel lavadel.