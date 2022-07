Cameron Diaz paljastas, et teda kasutati oma karjääri alguses narkomuulana

Cameron Diaz avalikustas, et vedas kunagi teadmatult ebaseaduslikke aineid, enne kui sai oma esimese suure rolli filmis „The Mask“. Hollywoodi staar meenutas 1990. aastate algust, mil modellitöö käigus anti talle lukustatud kohver, kus sees olid väidetavalt naise kostüümid, vahendab The Guardian .

Alles siis, kui ta oli Maroko lennujaamas ja tal paluti kohver avada, hakkas ta mõtlema: „Mis kurat selles kohvris on? Ma olen blondide juustega sinisilmne tüdruk Marokos, on üheksakümnendad, mul on seljas katkised teksad ja platvormsaapad.“ Ta selgitas lennujaama töötajatele, et see kohver ei kuulu talle ja ei ole teadlik selle sisust.