FOTOD | Alla, mis sa oma näoga teinud oled? Primadonna šokeeris Lätis oma fänne

Nimelt tehti 73-aastasest staarist värsked fotod külgvaatest, mis näitavad, milliseks on kahe lapse ema end iluoperatsioonide ja -süstidega tegelikult muutnud. Pugatšova ja tema abikaasa on küll agarad sotsiaalmeediasse postitajad, kuid tavaliselt kasutab naine filtreid või fototöötlust ning seetõttu oli raske ennustada, milline ta tänasel päeval välja võib näha.

Mitmed kommentaatorid on avaldanud arvamust, et staar on enda „noorendamisega“ liiale läinud, ning leitakse, et Pugatšova ei näe enam isegi inimese moodi välja.