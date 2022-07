2021. aasta jaanuaris teatas telenägu Eeva Esse, et on öelnud oma pikaaegsele elukaaslasele Sander Sõõrumaale jah-sõna ning nad on pulmi planeerimas. Selgub, et tähtsat päeva ei tulegi enam kaua oodata, sest omanimelist saadet juhtivale ajakirjanikule korraldati sõbrannade poolt meeleolukas tüdrukuteõhtu.