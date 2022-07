Tosca Musk lükkab tagasi negatiivsed naljad oma venna kohta: ta on fenomen

Tosca on mures, et tema lapsed puutuvad kokku negatiivse arvamusega tema vanema venna Elon Muski kohta ning soovib, et tema lapsed näeksid Elonit mitte millegi muu kui lihtsalt onuna. „Mulle ei meeldi, et mu lapsed vaatavad YouTube'i, seal tehakse nalju mu venna üle ja see tekitab nendes ebamugavust,“ jagas 47-aastane Tosca, lisades, et lapsed ei saa ju aru miks inimesed ütlevad selliseid asju, vahendab The People.