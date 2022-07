Jennifer Lopez meenutab ületöötamisest tingitud paanikahoogusid: ma küsisin arstilt, kas ma lähen hulluks

Negatiivne läbikogetu viis staari nii kaugele, et ta propageeris une tähtsust oma uudiskirja On the JLo viimases väljaandes. „Mu elus oli aeg, kus ma magasin 3–5 tundi öösel. Olin terve päeva võtteplatsil ja öö läbi stuudios ning nädalavahetustel filmisin videoid,“ kirjutas ta. „Olin 20ndates ja arvasin, et olen võitmatu.“ Lopez lisas, kuidas ta ühel hetkel tundis, et stress on temast võitu saanud, vahendab The People.