Merineitsi Merle Liivand paneb ka miljonärid prügi korjama

Kümme aastat tagasi ostis Merle Liivand (31) ühesuunalennu Floridasse, kaasas üks kohver ja tahe saavutada elus midagi enamat. Tol hetkel ei osanud nooruke Merle isegi aimata, et kümme aastat hiljem suletakse terve Miami linn, et tema saaks oma järjekordset Guinnessi rekordit sooritada, samal ajal kui austajate hordid talle tänavatel kaasa elavad. Ja et tema sünnipäeva, 17. aprilli ristib Miami linnapea Merle Liivandi päevaks.

Mu nimi Merle kõlab natuke nagu merineitsi, olen pärit Meriväljalt ja gaeli keeles tähendab mu nimi sätendavat merd. Siiski peitub suurem põhjus mu lapsepõlves. Ma sündisin enneaegsena ja mul oli palju tervisehädasid. 11aastaselt pidid mul kopsud lausa kokku kukkuma ja nii perearst soovitaski ujumist, et see õpetavat kopsudele ventileerimist. Mu esimene videokassett oli Disney multifilm „Väike Merineitsi“. Ariel tahtis ühiskonda sisse sulanduda, aga ta ei saanud ja temast ei saadud aru. Mina tundsin ka, et arstid ja maailm ei saa minust aru. Sellest ajast saati on mul visioon suunata inimesi ennast armastama ja seda ma merineitsi teemaga teengi. Tuleb ennast armastada, nagu sa oled.