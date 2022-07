SÜDAMLIK FOTO | Genka ja Maris Kõrvits tähistasid pulma-aastapäeva: aitäh, et ikka viitsid!

Henry ja Maris on koos aastast 2009, kuus aastat hiljem tegid nad oma liidu ametlikuks Rehe küünis, Üksnurme külas aset leidnud pulmapeoga. Nende peres kasvab kolm ühist last: tütar Tuule Teele ning pojad Karl Villem ja Aksel. Marisel on varasemast suhtest täiskasvanud poeg Oscar.