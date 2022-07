Nublu iluuisutajast õde Eva-Lotta Kiibus oma venna muusikast: tal on kindlasti väga suur mõju olnud

Lisaks oma spordialale on Kiibus muusikaga tihedalt seotud ka perekonnasiseselt: tema vend on räppar Nublu . Kiibus tõdes, et talle meeldivad kõik venna lood ning ta leiab igast laulust midagi, mis teda kõnetab.

Neiu lisas, et ta on mõelnud küll selle peale, et kasutada venna loomingut oma kavades, kuid siiski arvab ta, et need väga ei sobiks. „See viis ei ole päris see, et nad peaks olema rohkem meloodiaga,“ ütles ta.