FlexFesti teine peaesineja on Yung Lean Rootsist

27. ja 28. augustil esmakordselt toimuv FlexFest annab teada, et augusti viimasel nädalavahetusel astub Tallinnas Telliskivi Kvartalis publiku ette pikisilmi oodatud Rootsi päritolu räppar Yung Lean, kes on muuhulgas teinud koostööd ei kellegi muu kui Kanye Westiga. Suve kõige viimane festival toob lavale ka kaks erikava: Pluuto & Villemdrillemi show, milles löövad kaasa Heleza, kaw ja Margieela ning Gameboy Tetris & Friends, mille külalisteks on Gram-Of-Fun, Catapulta, Villemdrillem ja teised. Lisaks astub festivalil üles ka Säm & Kirot. Festivalipassid ja päevapiletid on müügil Tickteris ja Piletilevis.