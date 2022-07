Britney Spears lajatab: Ameerika on andnud endast parima, et mind alandada

Poplauljanna Britney Spears (40) sõnul on temast tehtud dokumentaalfilmid alandavad. Lauljatar väidab, et pole ükski teine ​​staar pole pidanud kogema nii suurt survet kui tema ja seda ilma loata, vahendab DailyMail. „Ma tunnen, et Ameerika on andnud endast parima, et mind alandada,“ ütleb Spears.

Ta räägib oma kogemusest ka Instagramis. „Dokumentaalfilmid oleksid pidanud aitama mul end inimestele avada, ent neis oli nii palju negatiivset,“ selgitab lauljanna ja lisab, et see on tema jaoks tohutult solvav.

Spears usub, et teisi staare poleks nõnda koheldud. „Usun, et minu kohta kaevati tahtlikult välja materjal, mis mind halvas valguses näitaks,“ räägib ta. Lauljatar rõhutab ka, et vabanes isa eestkostest ise, mitte tänu dokumentaalfilmidele.

Naine ei süüdista aga ühtki üksikisikut, vaid Ameerikat tervikuna. „See riik on mind ainult kiusanud,“ nendib Spears ja lisab, et kodumaa pole tema kaitsmiseks midagi teinud.