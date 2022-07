Kardashiani tütre palve pani jälgijad lapse heaolu pärast muretsema: see pole sugugi naljakas!

„Northil sai küllalt inimestelt, kes teda pildistasid,“ kirjutas Kardashian naljaga Twitterisse. „Ta kirjutas oma kutsele sõna „stopp“ ja hoidis seda üleval. North soovis, et teised keskenduksid moeetendusele, mitte temale.“

Mõned jälgijad leidsid, et postitus on vaimukas, ent paljudel hakkas lapsest kahju. Netirahvas kritiseerib nii fotograafe kui Kim Kardashiani käitumist. Inimeste hinnangul ei peaks tõsielustaar käima lapsega üritustel, mis toovad kaasa nii palju avalikku tähelepanu.

„Kui sa tead, et talle ei meeldi piltidel olla, siis miks sa ta esiritta tood?“ kirjutab üks kommentaator. Teine lisab: „See pole üldse naljakas. Laps on sellest väsinud.“ Twitteris on sadu taolisi kommentaare.