R. Kelly kuriteo ohver tuli ilmsiks šokeeriva väitega: ma olen tema kihlatu!

„Ma ei ole ohver, kellena valitsus on mind kujutanud,“ lisas Joycelyn. Kihlatu sõnul oli suhe Kellyga suisa suurepärane ning mees parim asi, mis temaga elus juhtunud on. Naine sõnab, et R. Kelly hoolitses alati selle eest, et tema vajadused oleksid täidetud. Ilmselgelt ei õnnestunud tal oma pöördumisega veenda kohtunikku, kes Kellyt 30 aasta pikkuse vangistusega karistas.