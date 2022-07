David Beckhamit ootas kodus ees halb üllatus, mille suhtes ta ei saa midagi teha: tunnen ennast abituna ja vihasena

58-aastane Sharon Bell uskus, et tal on suhe endise Inglismaa jalgpalli ässaga. Naine väitis ka, et Davidi abikaasa Victoria on talle raha võlgu ja röövinud „aastaid“ tema pangakontodelt raha ning süüdistas ka Tom Cruise`i, kes väidetavalt tegi Sharonile kohutavaid asju, vahendab The Sun.