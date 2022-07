FOTOD | Palju õnne! Grete Griffin on beebiootel

Grete ja tema ameerika jalgpallurist abikaasa Robert Griffin III jaoks on tegemist kolmanda ühise lapsega. Nende peres kasvavad tütred Gloria ja Gameya. Mehel on eelmisest kooselust veel üks tütar.

„Olen lapseootel kolmanda beebiga ja meist saab peagi kuueliikmeline pere! Nii palju armastust, et mu süda võib plahvatada! Mis te arvate, kas see on poiss või tüdruk?“ uurib Grete oma Instagrami jälgijate käest.