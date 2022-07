TINGIMUSTETA Taimo ütleb, et kuigi ta on olnud oma haiguse vältel ka tõre ja veidi kannatamatu, on Vilja toetanud teda tingimusteta ega ole hakanud talle samaga vastama. Vilja sõnul ei ole neil kodus kunagi suuri konflikte olnud.

FOTO: Erlend Štaub