VÕRLDE | Cameron Diaz tuli pensionilt tagasi! Vaata, milline staar praegu välja näeb

Augustis 50. juubelit tähistav staar teeb kaasa Netflixi platvormile ilmuvas põnevuskomöödias „Back in Action“. Värskes intervjuus tunnistas Diaz, et ta on igatsenud teatud aspekte oma karjääri ja filmide tegemise juures. Seetõttu otsustas ta pensionilt tagasi tulla.

Vahetult enne pausile minekut oli staar abiellunud muusiku Benji Maddeniga ning Diaz soovis näha oma elust suuremat pilti. „On omamoodi tore öelda: „Teate mida? Lubage mul astuda korraks tagasi ja vaadata, milline on minu jaoks tervikpilt ja millised on asjad, mida saaksin paremini teha, millega rohkem tegeleda või mis paneksid mind tundma terviklikumana,“ selgitab ta oma mõttemaailma intervjuus CBSi telekanaliga.

Enne pensioni väljakuulutamist oli Diaz Hollywoodi enimteenivaim naisnäitleja, kuid raha ei olnud see, mida ta igatsema hakkas. „Ma igatsen mõningaid näitlemise või filmide tegemise juurde kuuluvaid aspekte. Jah, filmide tegemine on ju tegelikult eriline oskuste kogum, mida on lõbus treenida ja millest on tore osa saada.“