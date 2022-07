VAATA JA KUULA | Koit Toome andis välja suvise singli, mille video on filmitud artisti enda elukohas!

„See suvi erineb kardinaalselt eelnevatest selle poolest, et me filmime üht uut telesaadet, mis on pool minu suvest ära võtnud,“ avaldab laulja. Tegu on uue adrenaliinist pakatava saatesarjaga, mille tegemises löövad kaasa ka Saara Pius ja Indrek Raadik. „Pöördes“ esimene hooaeg jõuab teleekraanidele oktoobris.