Elvis Presley tütar leinab oma varalahkunud poega: see sümboliseerib, et oleme igavesti ühendatud

Elvis Presley tütar avaldas oma pojale Benjamin Keoughile tema teisel surma-aastapäeval austust. Keough suri enesetapu tagajärjel. „Mitu aastat tagasi emadepäeval tegime pojaga jalale need tätoveeringud,“ kirjutas naine Instagrami postituse juurde.

„See on keldi igavikusõlm, mis sümboliseerib, et oleme igavesti ühendatud,“ selgitas Presley. „Valisime disaini hoolikalt, et esindada meie igavest armastust ja sidet.“