Viis põhjust, miks valida just see auto

1. Hyundai i20 N on sportlikkus ise

Kui inimesel on silmad hinge peegel, siis autol näitavad seda tuled. Hyundai i20 N-i tulede kuju annab autole agressiivse välimuse ja suur väljalasketoru sobib uuema põlvkonna 1,6-liitrise turbomootori võimsa heliga. Seega on see tõeline metalne panter, kes kiirendab nullist sajani 6,2 sekundit ning keda linnadžunglis 18-tolliste valuvelgede ja kvaliteetsete Pirelli rehvidega kohata võime. Kui auto valimiseks läheb, siis vaata esiteks tulesid, eks.

2. Mugavus pakub sõidurõõmu

Auto on täpselt nii mugav, kui mugavad on ta istmed ja käeulatusse jääv atribuutika, nagu rool, käigukang ja muud vidinad. Hyundai i20 N on tõeline jackpot, sest spetsiaalselt integreeritud peatugi, toetavad nahkistmed ja hästi haaratav nahkkattega nuppudega N-rool pakub sõidumugavust täie raha eest. Silma kinni sa mugavusest siiski panna ei saa, sest see auto on põnev iga ilmaga.

3. Auto on nutikuse tipptase

Mäletate veel 80ndatest Hasselhoffi Michael Knighti ja tema KITTi, kus autol oli nuppe kordades rohkem kui täna Poweri saatejuhtidel raadiopuldil? Hyundai i20 N-il on sõiduandmete kuvamissüsteem, mis näitab su sõiduoskust, ning N Grini juhtsüsteem aitab valida sõidurežiimi. Lisaks pakub auto nutiseadme juhtmevaba laadimist, stardiabi, elektroonilist stabiilsuskontrolli ja äppi, mis ütleb, millal tankida. See kõik paneks ka David Hasselhoffi ahhetama ja KITTi skänneri vaikima, kui nad veedaksid aega siin.

4. Turvaline kaaslane

Sportlikkus tähendab võimu, mis vahel tekitab tahtmise gaasipedaali põrandasse vajutada. Kuigi juhi aju teeb otsused, aitab Hyundai tipptasemel Smart Sense’i juhiabisüsteemiga, mis pakub kõige täiustatumaid aktiivse turvalisuse tehnoloogia pakette. Nii teab auto, millal kiirust piirata, kaugtuled sisse lülitada, kuidas sõidurada jälgida ning kas juht peaks tegema väikese une või mitte. Kuhu iganes teel oled, see auto hoiab sind.

5. Lihtsalt kõige lahedam peaauhind

Meeldis see, mida lugesid? Sellisel juhul võid Topauto uksed avada, oma sajalisi luhvtitada ja auto ongi sinu. Kui tahad aga teise nurga alt läheneda, siis mine Terminali teenindus- ja automaatjaamadesse, osta sealt vähemalt 50 euro eest, registreeri kliendikaart ning seejärel ostutšekk Terminali Suveralli veebis. Just sel aastal on Suveralli 2.0 peaauhind seesama võimas ja samal ajal kõige lahedam Hyundai i20 N. Tasub Terminali minna, sest varsti avanebki võimalus võib-olla oma uut autot tšekkida.