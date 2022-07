Kolm naist, kolm abielu: keskpartei juhiks pürgiva Jaan Tootsi kirev armuelu

Jaan Toots on ettevõtja, endine politseitöötaja ja poliitik. Lisaks on mees tuntud oma kireva armuelu poolest. Ta on abielus olnud Kersti Tootsi ja Kati Tootsiga, kes kannavad siiani oma eksmehe perekonnanime, ning on hetkel õnnelikus abielus Eve Tootsiga. Kes on need kolm naist, kelle teed on ristunud tuntud ärimehe Jaan Tootsiga?