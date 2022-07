Väga unikaalne valik! Ed Sheeran pani teisele tütrele üllatava nime

Muusiku ja tema abikaasa Cherry Seaborni peres kasvab juba peagi kaheaastaseks saav tütar Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Arvestades tema erilist nime, siis võis juba ennustada, et ka paari teist last hakatakse kutsuma uhke nimega. Nüüd on The Sun paljastanud, et Sheerani teise tütre passis seisab Jupiter Seaborn Sheeran.

Nagu esimese tütre puhul, siis ka nüüd on paar otsustanud kasutada lapse nimes mõlema vanema perekonnanime. Suurbritannias on nimi Jupiter samuti aina populaarsemaks saamas ning allika sõnul on sellel ka eriline tähendus Edi ja Cherry jaoks.

„Kõik arvavad, et Jupiter on tema jaoks perfektne,“ lisas allikas The Sunile.

Ed ja Cherry teavad teineteist juba kooliajast, kuid nende teed ristusid taaskord 2015. aastal. Kolm aastat hiljem nad kihlusid ja natuke aega hiljem abiellusid salaja.