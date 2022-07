KUUM KLÕPS | Popstaar Britney Spears kooris end paljaks ja nautis alasti basseinis ujumist

Spears postitas Instagrami ülimalt kuumad fotod endast ning ta on piltidel täiesti alasti. Privaatseid kehaosi varjavad vaid paar hiljem juurde joonistatud laigukest, et pilte oleks võimalik sotsiaalmeediasse üles laadida. „Uju edasi, uju edasi,“ kirjutas popstaar oma postituses, millega ta tõenäoliselt vihjas populaarsele Disney filmile „Kalapoeg Nemo“, kust lause pärit on.

Pildid on tehtud vee all ja on näha, et Spears naudib ujumist väga, vahendab Page Six. Fännid kiitsid kuumad klõpsud kiiresti heaks. „Imekena naine!“ õhkas üks fänn ja teine kirjutas, et Britney on väga kaunis. Järgmine fänn võrdles Spearsi lausa merineitsiga. „Kas Ariel on su keskmine nime?“ uuris fänn, vihjates samuti Disney tuntud multifilmile.