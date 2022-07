Pete Davidson räägib avameelses intervjuus tulevikuplaanidest: ma tahan saada last, see on minu unistus

28-aastane koomik Pete Davidson andis intervjuu Kevin Hartile saates „Hart to Heart“, kus arutleti Pete'i keerulise lapsepõlve üle ning soovist saada isaks, vahendab TooFab. „Ma olen kindlasti pereinimene. Minu lemmik asi, mida ma pole veel saavutanud, on see, et ma tahan saada last. See on minu unistus,“ rääkis koomik Hartile.