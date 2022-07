Lepivad ikkagi ära? Popstaar Shakira on valmis Piquele petmise eest andestama

Shakira ema Nidia Ripoll kommenteeris ajakirjanikele oma tütre ja jalgpalluri Gerard Pique suhet ning nüüd on Shakira ema peale pahane. Väidetavalt ütles Ripoll ajakirjanikele, et talle meeldiks, kui ta tütar jalgpalluriga ära lepiks. Shakira oli emalt palunud, et ta suhte kohta kommentaare ei annaks, kuid ema avas ikkagi oma suu.

Väljaande Informalia andmetel on Ripoll veetnud mitu nädalat Barcelonas koos oma tütrega. Ta soovib Shakirale lahkumineku ajal olla toeks. „Muidugi mulle meeldiks, kui nad taas koos oleksid,“ ütles Ripoll väljaandele Europa Press. „Jumal tänatud, et ta tunneb end iga päev aina paremini,“ lisas Nidia oma tütre kohta.

Kõmureporterid on viimastel nädalatel viibinud tihti Shakira Barcelonas asuva kodu lähedal ning uurisid Ripollilt, kas kuulujutud, et Shakira kolib Miamisse vastavad tõele. „Mul pole õrna aimugi, me pole sellest rääkinud,“ vastas Nidia ajakirjanikele.

Samal ajal on Shakiras toimus meelemuutus ja ta on valmis Piquele petmise pärast andestama, vahendab Marca. Lauljanna oli šokis Pique tegude pärast, kuid nüüd on ta valmis neile uue võimaluse andma, kuna armastab endiselt jalgpallurit. Levivad ka jutud, et Pique pole enam koos noore blondiiniga, kellega ta pärast popstaarist lahkuminekut ringi liikus.