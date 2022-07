Tohoh! Räpparid Cardi B ja Offset kinkisid oma tütrele 4. sünnipäevaks üüratu summa sularaha

Lapse ema Carbi B istus samal ajal autos ja taustal oli kuulda teda küsimas, mida tütar käes hoiab. „Pilet,“ vastas Kulture, mis tähendab kohalikus slängis miljonit dollarit. Tüdruku isa tõttas kohe last parandama. „Pilet on miljon dollarit, kullake. See on 50. Ütle 50,“ sõnas Migose bändist tuntud Offset oma tütrele.