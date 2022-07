Elizabeth II tegi ametlikul tseremoonial sünge nalja, mille peale tervishoiutöötajad ennastunustavalt naerma puhkesid

Tseremoonial kohtus Elizabeth õe May Parsonsiga, kes viis 2020. aasta detsembris läbi maailma esimese koroonavaktsiini. Kuninganna viskas naisega tutvudes veidi nalja ning ütles tema poole pöördudes: „Oi, sa oled veel endiselt elus?“ Publik puhkes seepeale ennastunustavalt naerma. Parsons vastas muheledes, et kogu tervishoiusüsteem on uhke selle üle, et vaktsiin on olemas ja toimib hästi.