Genka paljastas, kust ta oma artistinime sai: see oli sümbioos kolmest asjast

Genka, kelle pärisnimi on Henry Kõrvits, rääkis, et keskkooli ajal oli ta käinud Soomes korvpalli mängimas ja ka laulukooriga esinemas. „Seal hüüdsid mingid soomlased mind „Enka“ või „Henkka“ või kuidagi niimoodi,“ sõnas räppar ja pakkus, et võibolla oli tegu üldise Henryde hüüdnimega Soomes.