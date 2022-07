Kim Kardashian andis Pete Davidsonile nõu, kuidas tõsielusarja kaameratega harjuda: sa ei pea koguaeg naljakas olema

„Kardashianite telesaate jaoks filmimine oli Pete'i jaoks teistsugune, kuna ta ei mängi selles ühtegi tegelast, vaid on tema ise. Filmimine oli tema jaoks alguses keeruline, kuna ta ei ole alati naljakas. Tal on ka tõsine pool ja see pole miski, mille poolest ta oma fännidele tuntud on. Ta polnud kindel, kas see sobib telesaate jaoks, sest ta arvas, et kõik lootsid, et ta viskab pidevalt nalja,“ teadis asjaga kursisolev allikas rääkida.

Kim aga oskas oma poiss-sõpra maha rahustada ja ütles talle, et too ei peagi kogu aeg naljakas olema. „Kim ei armasta Pete'i vaid seetõttu, et ta on naljakas,“ lisas allikas. „Kim kinnitas Pete'ile, et kõik on hästi ja teeskle, et kaameraid pole siin. Ta teab, et Pete on siiras ja lahke inimene,“ sõnas allikas ja lausus, et see on miski, mida ka telepublikule võiks näidata.